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Общество

Глава МВД Украины обвинил Россию в применении «нового лазерного оружия»

Глава украинского МВД Арсен Аваков обвинил Россию в применении на востоке Украины «нового лазерного оружия», сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал «Сегодня».

Сообщается, что соответствующее заявление он сделал в ходе yаграждении пограничников в честь 100-летия госпогранслужбы Украины. По его словам, один из награжденных военнослужащих был поражен «лазерным оружием россиян» в Донбассе.

«И это не первый, не второй и не третий случай поражения и в ГПСУ, и в НГУ. Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие», — сказал Аваков.

При этом он подчеркнул, что силовики пока не понимают, что применяется конкретно. Он добавил, что противодействовать «лазерному оружие» на Украине будут с помощью фильтров, специальных приборов и очков.

Глава украинского МВД заключил, что хочет обсудить ситуацию и на международном уровне.

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