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Политика

В Порхове прошел спортивно-развлекательный фестиваль под эгидой «Единой России»

Сегодня, 5 мая, в Порхове под эгидой партии «Единая Россия» прошёл спортивно-развлекательный фестиваль, который собрал молодежь из 3 городов Псковской области - Пскова, Дно и Порхова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местного отделения партии, мероприятие проводится уже в третий раз. Однако, если в прошлые годы это был праздник для любителей стритбола, то сегодня организаторы дополнили программу площадкой для брейк-данса и мастер-классом по парикмахерскому искусству, во время которого профессионал сделал ребятам стильные стрижки.

Также в рамках фестиваля прошла акция по раздаче георгиевских ленточек.

Центральным событием фестиваля стали традиционные соревнования по уличному баскетболу. За победу боролись 22 команды из Пскова, Дно и Порхова. Лучшие участники были награждены грамотами и медалями.

Содействие в проведении турнира оказал председатель региональной Федерации баскетбола Матвей Петров.

«Раньше баскетбольная площадка в Порхове пустовала, а теперь в хорошую погоду, как сегодня, здесь всегда собирается молодежь. Фестиваль помог привлечь внимание подрастающего поколения к этому виду спорта, он, безусловно, способствует популяризации здорового и спортивного образа жизни», - отметил секретарь Порховского районного отделения «Единой России», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев.

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