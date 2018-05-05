Сегодня в Пскове откроется чемпионат по дворовому футболу на кубок врио губернатора Михаила Ведерникова

16:08, 05 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 5 мая, в Пскове состоится открытие чемпионата области по дворовому футболу на Кубок врио губернатора Михаила Ведерникова. Идея турнира была предложена военно-патриотическим спортивном клубов «Шторм» в рамках проекта #Команда2018.

Как сообщил Псковскому агентству информации главный судья соревнований Виктор Куранов, в Великих Луках местные отборочные игры уже стартовали.

Заявки от команд на участие в турнире поступили из большинства муниципалитетов. Теперь в каждом из муниципальных образований пройдут отборочные игры за право принять участие в турнире, после 19-20 мая зональные соревнования пройдут в Великих Луках, Пскове и Пушкинских Горах. Победители зональных турниров и команды, занявшие на них 2 место, получат путёвку в главный финал, который пройдёт в Пскове 26-27 мая. Также прямую путевку в этот финал получат команды-победители отборочных состязаний из Пскова и Великих Лук.

Соревнования проводятся в 3 возрастных группах: 11-13 лет, 14-17 лет, а также 18 лет и старше.