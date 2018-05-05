В России планируют ввести экологический сбор на одноразовую посуду

16:57, 05 мая 2018, ПАИ

В 2019 году правительство России планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду. Как сообщает «РИА Новости», об этом рассказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — сказал Иванов в ходе экологической акции «Чистый берег» на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, которая проходит под эгидой МЧС.

Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он также поддержал идею об экологическом сборе.

Отметим, акция «Чистый берег» впервые прошла в 2014 году, а в сентябре того же года ее провели на всероссийском уровне. Цель акции — формирование бережного отношения граждан к природе и воспитание экологической культуры. Традиционно она проходит перед началом купального сезона и после его завершения.

По словам главы МЧС, за четыре года участники акции очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы.