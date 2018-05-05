В Пскове стартовал Чемпионат Псковской области по дворовому футболу на Кубок врио губернатора

17:49, 05 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 5 мая, на территории стадиона 2 корпуса лицея №4 города Пскова состоялось открытие Чемпионата области по дворовому футболу на Кубок врио губернатора Михаила Ведерникова.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, участников отборочных игры из Пскова на стадион приехал поздравить сам глава региона.

Он напомнил собравшимся, что «в рамках проекта #Команды2018 реализуется сразу 2 мероприятия — это Лига дворового футбола и проект «Улицы Героев», который призван увековечить память псковичей — героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы в городах и поселках нашей области».

«В этом году наша страна впервые за свою историю принимает Чемпионат Мира по футболу, и замечательно, что в преддверии такого грандиозного спортивного праздника мы все с вами становимся частью большой футбольной команды, частью нашей футбольной страны, — сказал Михаил Ведерников. — Многие известные футболисты начинали с дворового футбола, и любительский спорт так же важен, как и профессиональный, потому что он и открывает таланты, и дает возможности для формирования спортивной культуры. Футбол — командная игра, и я уверен, что каждый из вас почувствует вкус борьбы и найдет себе новых друзей. Поздравляю вас с началом турнира, спортивной удачи и успехов».

Участников соревнований также поздравил депутат Псковского областного Собрания, президент Федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов. «Псковский дворовый футбол всегда был на весьма высоком уровне, и наша область — это абсолютно футбольная область. Наша область — и дворовый футбол нашей области — подарил стране свыше 100 футболистов, которые профессионально занимаются футболом во всех российских лигах, в европейских и азиатских лигах. Так что я думаю, для кого-то из вас это будет новая точка роста», — сказал он.

Руководитель великолукского военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов, который и предложил идею турнира в рамках проекта #Команда2018, поблагодарил врио губернатора за поддержку проекта и выразил надежду, что теперь дворовый футбол в регионе выйдет на новый уровень.