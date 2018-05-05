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Политика

Первую годовщину президентства Макрона его противники отметили 160-тысячной демонстрацией в Париже

Сегодня, 5 мая противники президента Франции Эммануэля Макрона, избранного на этот пост ровно год назад, устроили в Париже шествие, в котором приняли участие, по оценкам организаторов, 160 тысяч человек.

Как сообщает «РИА Новости», шествие организовала партия «Непокорившаяся Франция», мероприятие назвали «Праздником Макрона». Шествие началась на площади у Оперы Гарнье в Париже. В планах участников манифестации – пикник, концерт посреди города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.

По сообщениям СМИ, шествие проходит в спокойной обстановке. После первомайской демонстрации, которая сопровождалась серьезными столкновениями радикально настроенной молодежи с полицией, власти города решили усилить меры безопасности. На улицах, по которым пролегает маршрут шествия, выставлены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Многие отходящие улицы и переулки перекрыты полицейскими заслонами. Ранее сообщалось, что порядок в Париже в субботу будут обеспечивать 2000 полицейских и жандармов.

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