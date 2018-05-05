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Общество

Псковские сотрудники МЧС в рамках всероссийской акции «Чистый берег» очистили от мусора прибрежную зону реки Великой в Пскове

Сегодня, 5 мая, в рамках всероссийской экологической акции «Чистый берег», которую проводит МЧС совместно с общественными и добровольческими организациями, псковские сотрудники ведомства очистили от мусора прибрежную зону реки Великой в Пскове.

Как рассказали Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, акция проводится ежегодно с 2014 года. Ее основная цель – наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе. Традиционно она проходит во всех субъектах Российской Федерации перед началом купального сезона и после его завершения. За время её проведения очищены тысячи километров береговых линий по всей стране.

Сегодня в Пскове мусор на берегу Великой убирали сотрудники главного управления МЧС по Псковской области и подчиненных подразделений, воспитанники военно-патриотического центра «Патриот» и представители Псковского областного отделения «Всероссийского общества спасания на водах».

Отметим, сегодняшняя акция «Чистый берег» является продолжением работы по санитарной очистке от мусора прибрежных зон водоемов Псковской области. 20 апреля 2018 года проведены мероприятия с участием личного состава МЧС России и волонтеров по уборке прибрежных зон реки Ловать в Великих Луках, реки Великая в Пскове и в Опочке, Чудского озера в Гдове.

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