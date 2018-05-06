Память святого Георгия Победоносца чтят православные сегодня

09:02, 06 мая 2018, ПАИ

6 мая православный мир чтит память святого Георгия Победоносца, пишет сalend.ru

Во время правления императора Диоклетиана Георгий Победоносец пострадал за веру, после восьмидневных мучений он был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора — Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли. Этот сюжет известен каждому, кто хоть раз видел герб Москвы. День Георгия Победоносца в России стал великим праздником.

Также этот день называется Юрьевым или Егорьевым, поскольку такими именами в русской традиции передавалось имя Георгий.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь»; «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает». Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе.

Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром. В это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Однако юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом такого обряда станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут.

В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали на Юрия и пастухов. После того как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами.