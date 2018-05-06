Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят в Псковской области

09:31, 06 мая 2018, ПАИ

Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят 5-6 мая в деревне Алоль Пустошкинского района Псковской области. Традиционно соревнования приурочены ко Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году в турнире принимают участие три сотни спортсменов. Они приехали из Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска, а также Белоруссии. Большое количество участников представляют разные районы Псковской области. В этом году самой массовой является группа секции спортивного ориентирования из Себежа, рассказал заслуженный тренер России, председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Состязания проходят в личном зачете. Возраст участников от 10 до 80 лет. Ежедневные дистанции достигают порядка 10 км. Победители будут определены в 28-ми возрастных категориях по сумме баллов.

Организаторами соревнований по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Федерация спортивного ориентирования региона.

Напомним, что первый турнир по спортивному ориентированию, посвященный памяти 19-летнего героя Советского Союза Александра Матросова, состоялся в Псковской области в 1980-м году. По словам Алексея Никитина, в советское время соревнования были всесоюзными, количество участников достигало 6 тысяч человек, и здесь впервые использовались способы подсчета спортивных результатов по ориентированию с помощью электронно-вычислительных машин.