Экологический сбор на одноразовую посуду могут ввести в России

09:41, 06 мая 2018, ПАИ

Правительство РФ планирует ввести в следующем году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — отметил Сергей Иванов.