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Общество

Экологический сбор на одноразовую посуду могут ввести в России

Правительство РФ планирует ввести в следующем году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — отметил Сергей Иванов.

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