Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» пройдет сегодня в Пскове и семи районах Псковской области
В Псковской области продолжается уличная акция «Улицы Героев», посвященная Дню Победы. Сегодня волонтёры будут раздавать брошюру «Улицы Героев», выпущенную при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018 в Пскове, Гдовском, Пустошкинском, Пыталовском, Палкинском, Дновском, Порховском и Новосокольническом районах.
Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.
График проведения акции по раздаче буклетов 6 мая
|Район
|Дата, время и место проведения акции
|Гдовский район
|12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, 10 (площадка около общественной приемной «ЕР»)
|Пустошкинский район
|Пустошка, городской рынок с 10:00 до 12:00
|Пыталовский район
|12:00 - 14:00 на площади у дома культуры по адресу улица Красноармейская, 25
|Палкинский район
|Палкино, главная площадь
|Дновский район
|11:00 - 13:00, Дно, центральная городская площадь
|Порховский район
|15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии
|Новосокольнический район
|11:00 - 13:00 Площадь перед ДК имени Воровского. Новосокольники, улица Партизанская, 13
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, улица Западная, Сквер ветеранов
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, Рижский проспект, Рижский парк (напротив гостиницы «Рижская»)
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, улица Максима Горького, Сквер искусств
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, площадь Ленина, 3, напротив кинотеатра «Октябрь»
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, площадь Ленина, напротив Псков ГУ
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, улица Труда, Сквер энтузиастов
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, Октябрьская площадь, возле памятника Ольге
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)
|Псков
|12:00 – 14:00, Псков, Верхне-Береговая улица, парк реки Псковы
С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>