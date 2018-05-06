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Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)
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Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» пройдет сегодня в Пскове и семи районах Псковской области
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Акция по раздаче брошюр «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)
10:49
Сегодня в Псковской области волонтёры начнут раздавать на улицах брошюру «Улицы героев»
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Общество

Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» пройдет сегодня в Пскове и семи районах Псковской области

В Псковской области продолжается уличная акция «Улицы Героев», посвященная Дню Победы. Сегодня волонтёры будут раздавать брошюру «Улицы Героев», выпущенную при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018 в Пскове, Гдовском, Пустошкинском, Пыталовском, Палкинском, Дновском, Порховском и Новосокольническом районах.

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

График проведения акции по раздаче буклетов 6 мая

Район Дата, время и место проведения акции
Гдовский район 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, 10 (площадка около общественной приемной «ЕР»)
Пустошкинский район Пустошка, городской рынок с 10:00 до 12:00
Пыталовский район 12:00 - 14:00 на площади у дома культуры по адресу улица Красноармейская, 25
Палкинский район Палкино, главная площадь
Дновский район 11:00 - 13:00, Дно, центральная городская площадь
Порховский район 15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии
Новосокольнический район 11:00 - 13:00 Площадь перед ДК имени Воровского. Новосокольники, улица Партизанская, 13
Псков 12:00 – 14:00, Псков, улица Западная, Сквер ветеранов
Псков 12:00 – 14:00, Псков, Рижский проспект, Рижский парк (напротив гостиницы «Рижская»)
Псков 12:00 – 14:00, Псков, улица Максима Горького, Сквер искусств
Псков 12:00 – 14:00, Псков, площадь Ленина, 3, напротив кинотеатра «Октябрь»
Псков 12:00 – 14:00, Псков, площадь Ленина, напротив Псков ГУ
Псков 12:00 – 14:00, Псков, улица Труда, Сквер энтузиастов
Псков 12:00 – 14:00, Псков, Октябрьская площадь, возле памятника Ольге
Псков 12:00 – 14:00, Псков, Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»
Псков 12:00 – 14:00, Псков, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину
Псков 12:00 – 14:00, Псков, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана
Псков 12:00 – 14:00, Псков, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)
Псков 12:00 – 14:00, Псков, Верхне-Береговая улица, парк реки Псковы

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>

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