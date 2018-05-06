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Общество

Правила поведения при пожаре напоминает МЧС псковичам

Правила поведения при пожаре напоминает жителям Псковской области ГУ МЧС России по региону.

По статистике более 80% пожаров возникает в наших домах и квартирах. Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку. Это не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, небрежно брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, ветхость электропроводки, неисправность печи или дымохода и тому подобное.

Исход любого пожара во многом зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания. Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112».

При передаче сообщения о пожаре необходимо назвать точный адрес: наименование улицы, номер дома, что горит и где, указать (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, существующую угрозу людям, удобный проезд и, наконец, сообщить свою фамилию, номер телефона. Такое правильное и полное сообщение позволит пожарной охране оценить обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в короткий срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения огнеборцам передадут по рации.

Помимо вызова пожарной охраны необходимо организовать оповещение о пожаре всех находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари).

По прибытию пожарных подразделений необходимо обеспечить их встречу. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, если там остались люди, сколько их и где они могут находиться. Кроме того, следует указать, какие помещения охвачены огнем.

Если загорелся деревянный дом, необходимо его покинуть немедленно, так как деревянные конструкции не могут долго противостоять натиску огня, а концентрация дыма в них в считанные минуты становится смертельной. «Главное, не тратьте драгоценные мгновения, пытаясь спасти свое имущество, ведь на карту поставлены жизнь и здоровье вас и ваших близких», - подчеркнули в МЧС.

Если дом кирпичный и очаг возгорания небольшой, нужно тушить пожар, используя подручные средства – воду, плотную ткань, идеальный вариант – огнетушитель. Если справиться с огнем невозможно - необходимо немедленно покинуть квартиру.

В многоэтажном здании эвакуироваться можно по пожарным лестницам на балконах, по незадымляемым лестничным клеткам, а также из окон 1-го этажа, если на окнах не стоят глухие металлические решетки.

Покидая комнату или квартиру, закройте двери и окна – при дополнительном доступе кислорода огонь распространяется еще быстрее.

Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается.

Не входите туда, где имеется большая концентрация дыма! Держитесь за стены, поручни, при этом дыша через влажный носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь, либо передвигайтесь ползком. Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня вы не сможете выйти на улицу, нужно немедленно вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой дверь, дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками.При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире следует выйти на балкон или лоджию, плотно прикрыв дверь.

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