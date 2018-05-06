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Общество

Операция «Твой выбор» проходит в Псковской области

С 5 по 15 мая на территории Псковской области полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, целью является предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии. В операции примут участие сотрудники различных подразделений органов внутренних дел и представители других субъектов профилактики.

Предусмотрено проведение рабочих встреч с руководителями образовательных учреждений и молодежных общественных объединений, проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Будет осуществляться разъяснительная работа среди учащихся, их родителей об ответственности за совершение противоправных действий, в том числе националистического и экстремистского характера.

Так, на территории Псковского района полицейские будут обращать особое внимание, в частности, на выявление, постановку на профилактический учет и разобщение групп подростков антиобщественной направленности, привлечение к ответственности лидеров и активных членов данных групп. Будут приниматься меры для выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и административных правонарушений. Планируется также проверка мест массового пребывания молодежи.

В этой связи граждан, располагающих значимой информацией по данному направлению деятельности, сотрудники ОМВД России по Псковскому району просят обращаться по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902 или 02.

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