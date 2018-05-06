Выставка, рассказывающая об истории восстановления баньки в Тригорском, открылась в Пушкинском заповеднике

12:08, 06 мая 2018, ПАИ

В Государственном Пушкинском заповеднике, в музее-усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское» 5 мая открыли выставку, рассказывающую об одном из этапов становления музея. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева, новая экспозиция посвящена истории восстановления баньки в Тригорском.

В XIX столетии бревенчатый, крытый соломой флигель служил хозяевам усадьбы не только мыльней: в «жилой» половине часто оставляли на ночлег гостей. Бывали здесь и Александр Пушкин, и Николай Языков. Как и большинство усадебных строений, здание погибло в начале ХХ века. Восстановительные работы в Тригорском смогли начать только в 1950-х годах, воссоздали же баньку лишь в 1978 году, то есть 40 лет назад, и торжественно открыли 3 июня, в дни очередного Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Название новой выставки — цитата из документа, в котором был сформулирован принцип восстановительных работ в Тригорском: «…максимального воссоздания в том облике, который они имели при Пушкине и в каком отразились в его произведениях». Посетители музея могут увидеть в экспозиции уникальные фотографии разных лет, запечатлевшие весь процесс работы на объекте, познакомиться с интереснейшими документами, материалами из фонда Пушкинского Заповедника и его научного архива.

Планируется, что выставка «...Воссоздание в том облике, который они имели при Пушкине» будет работать в Тригорском до конца этого сезона, то есть до 10 октября.