До +23 градусов ожидается в Псковской области 7 мая

13:17, 06 мая 2018, ПАИ

7 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» температура воздуха в регионе ночью составит +4…+9 градусов, днем +18…+23.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.