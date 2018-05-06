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Общество

Новейший ракетный корабль появится в составе ВМФ России в мае

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» в мае войдет в состав ВМФ России. Об этом 6 мая сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало, сообщает «Известия».

По его словам, корабли проекта 21631, к которым относится «Вышний Волочек», оснащены образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения, предназначенными для поражения морских и береговых целей.

«Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства», — подчеркнул Игорь Дыгало.

Добавим, что в настоящее время пять кораблей данного проекта уже несут службу в составе ВМФ России, еще пять строятся на Зеленодольском заводе. 

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