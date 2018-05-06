Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)

13:00, 06 мая 2018, ПАИ

Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев», выпущенной в рамках проекта #Команда2018 при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова, проходит 6 мая в Пскове и семи районах Псковской области. Так, волонтеры сегодня раздают брошюры в Пскове, Гдовском, Пустошкинском, Пыталовском, Палкинском, Дновском, Порховском и Новосокольническом районах.

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>