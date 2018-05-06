Россияне стали чаще брать кредиты

13:42, 06 мая 2018, ПАИ

Жители России стали чаще брать кредиты в банках. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

Так, на 22% выросло число кредитов, взятых россиянами, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В то же время россияне стали чаще пользоваться кредитными картами. С начала года в России выдали более 8 миллионов новых кредитов на общую сумму 1 трлн 590 млрд рублей. Объемы кредитования выросли на 53%.

Кроме того, жители России стали часто брать ипотеку. Всего в 2018 году выдано более 260 тысяч таких кредитов, а общая сумма ипотечного кредитования составляет более 500 млрд рублей.