Об ужесточении наказания за хищения с банковских счетов информирует псковичей полиция

13:57, 06 мая 2018, ПАИ

Отдел организации дознания УМВД России по Псковской области информирует жителей региона об ужесточении наказания за хищения с банковских счетов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно электронных денежных средств.

Так, внесены изменения в статью Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую наказание за мошенничество с использованием платежных карт. Уточнено наименование. «Речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Введен новый квалифицирующий признак – «с банковского счета, а равно электронных денежных средств». Вместо ареста на срок до 4 месяцев предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет», - пояснили в полиции.

Кроме того, скорректированы санкции за мошенничество в сфере компьютерной информации. Также снижены пороговые суммы крупного и особо крупного размеров в целях применения соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации.