12 килограммов «санкционки» обнаружила транспортная прокуратура в Пскове

14:23, 06 мая 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и Псковской таможней обнаружила 12 килограммов товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе поверки было установлено, что в двух торговых точках индивидуальных предпринимателей на территории Пскова находилась запрещенная к реализации мясная и молочная продукция, общим весом 12 килограммов, произведенные в Эстонии, Польше и Латвии.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура в отношении индивидуальных предпринимателей возбудила дела об административных правонарушениях по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством). Ход их рассмотрения контролируется.