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Общество

Машины с «автоматом» стали чаще покупать в России

За первый квартал 2018 года россияне приобрели более 201 тысячу машин, оснащенных автоматической трансмиссией, что составляет 55% от общего объема российского рынка. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты отмечают, что авто с АКП третий год подряд превышают половину от общего объема реализации. Так, в 2016 году продажи легковушек с «автоматом» составили 51,3%, а в 2017 — 54%.

Отмечается, что при составлении статистики, к машинам с АКП относились не только классические «автоматы», но и вариаторы, и «роботы».  

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