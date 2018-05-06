Машины с «автоматом» стали чаще покупать в России

14:51, 06 мая 2018, ПАИ

За первый квартал 2018 года россияне приобрели более 201 тысячу машин, оснащенных автоматической трансмиссией, что составляет 55% от общего объема российского рынка. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты отмечают, что авто с АКП третий год подряд превышают половину от общего объема реализации. Так, в 2016 году продажи легковушек с «автоматом» составили 51,3%, а в 2017 — 54%.

Отмечается, что при составлении статистики, к машинам с АКП относились не только классические «автоматы», но и вариаторы, и «роботы».