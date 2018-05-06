Экскурсионный марафон «Экс-бум» продолжается в Пскове

15:58, 06 мая 2018, ПАИ

В Пскове продолжается экскурсионный марафон «Экс-бум», организуемый уже пятый год Управлением культуры администрации города в рамках просветительского проекта «Довмонтов город».

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении культуры города, 8 мая в 17:00 после завершения торжественного ритуала возложения гирлянды воинской славы на Могиле Неизвестного солдата состоится экскурсия «Псков – город воинской славы» (сбор возле Аллеи Героев Советского Союза». «Для организованной группы от десяти человек такая экскурсия может быть проведена дополнительно в другое время», - пояснили в управлении.

Также 10 мая в 17:00 состоится экскурсия «Прогулка по набережной Великой от Покровской башни до Власьевской башни (сбор возле Покровской башни). 11 мая в 16:00 – экскурсия «Варлаамовский угол» (сбор возле церкви Варлаама Хутынского). А 12 мая с 11:00 до 13:00 на волонтерскую экскурсию приглашает Псковский музей Флота (улица Ленина, 3, 2-й этаж).

Отмечается, что заявку на участие в экскурсиях можно направить не позднее, чем за три часа до её начала на электронный адрес dovgorod@yandex.ru, указав фамилию имя и контактный телефон. По каждой заявке будет отправлено подтверждение об участии в бесплатной экскурсии с присвоением номера участника.

Управление культуры также приглашает к сотрудничеству тех псковичей, кто сам готов провести экскурсию в качестве волонтера и рассказать о своих любимых уголках города и его достопримечательностях.