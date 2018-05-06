Почти 900 тысяч рублей будет потрачено на благоустройство дворовой территории в Палкино
Администрация Палкинского района на сайте госзакупок объявило аукцион по благоустройству дворовой территории в Палкино по улице Псковская, 8.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 13:30 14 мая. Проведение аукциона в электронной форме – в 13:20 18 мая.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 894 тысяч 400 рублей.
Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Палкинский район», в виде субсидий из федерального и областного бюджета.