Более 2 млн рублей планируется потратить на благоустройство дворовой территории и устройство детской площадки в Дедовичах

17:46, 06 мая 2018, ПАИ

Больше 2 млн рублей планирует потратить на благоустройство дворовой территорий и устройство детской площадки в Дедовичах администрация Дедовичского района. На сайте госзакупок размещён заказ на оказание услуг по благоустройству дворовой территорий в Дедовичах по улице Октябрьская, 1.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 476 тысячи 575 рублей. По другому заказу цена контракта равна 564 тысячи 715 рублей. Эти деньги пойдут на устройство детской площадки в данном дворе.

Приём заявок будет идти до 11 мая, аукцион состоится 17 мая. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Дедовичский район» с использованием субсидий из федерального и областного бюджета.