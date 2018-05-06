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Политика

Президент РФ снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса

Президент РФ Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Снять дисциплинарное взыскание с министра транспорта РФ Максима Соколова», — говорится в документе.

Напомним, что в конце сентября министр транспорта получил взыскание в связи с ситуацией в авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая допускала массовые и длительные задержки рейсов, а в октябре 2017 года и вовсе прекратила полеты из-за финансовых проблем.

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