Президент РФ снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса
Президент РФ Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Снять дисциплинарное взыскание с министра транспорта РФ Максима Соколова», — говорится в документе.
Напомним, что в конце сентября министр транспорта получил взыскание в связи с ситуацией в авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая допускала массовые и длительные задержки рейсов, а в октябре 2017 года и вовсе прекратила полеты из-за финансовых проблем.