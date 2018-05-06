Противопожарный рейд прошёл в Новосокольниках

17:19, 06 мая 2018, ПАИ

6 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам с целью предупреждения возникновения пожаров осуществили профилактическое мероприятие в частном жилом секторе Новосокольников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на противопожарную тематику. Кроме того, с гражданами проведены противопожарные инструктажи и профилактические беседы на тему пожарной безопасности.

Помимо этого жителям Новосокольников напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района и основные причины пожаров.