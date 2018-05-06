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Политика

Инаугурация президента РФ 7 мая пройдет по устоявшемуся сценарию

Церемония вступления президента РФ в должность 7 мая пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, с началом церемонии президент РФ Владимир Путин отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец. Затем глава государства пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где и примет присягу.

«После этого президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка», - отметил пресс-секретарь. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение, добавил он.

«Во время нынешней церемонии гости, приглашенные на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади», - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента отметио, что на церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании.

Добавим, что церемония вступления президента в должность начнется 7 мая в полдень.

Напомним, что в ходе очередных выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

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