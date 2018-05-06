Часть башен Московского Кремля откроют к началу ЧМ-2018 по футболу

17:59, 06 мая 2018, ПАИ

Часть башен и стен Московского Кремля со стороны Васильевского спуска откроются к началу чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта реставрации, главы компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука.

По его словам, до середины июня планируется открыть Набатную башню и прясло между Набатной и Константино-Еленинской башнями. Ориентировочные даты - 10-12 июня.

«Ближе к открытию чемпионата мира по футболу 14 июня будет большой наплыв туристов, поэтому желательно гостям Москвы дать возможность оценить красоту Кремля», - отметил Иван Орынчук.

Напомним, что чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.