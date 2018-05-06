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Общество

Фильм «Мстители: Война бесконечности» побил мировой рекорд по сборам

Фильм «Мстители: Война бесконечности» за 11 дней после выхода собрал в прокате $1 млрд. Картина преодолела отметку быстрее остальных фильмов за всю историю мирового кинематографа. Об этом пишет РИА-Новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Отмечается, что рекорд был установлен еще до старта проката в ряде стран. Премьера еще не состоялась в Китае — показы начнутся 11 мая.

Предыдущий рекорд поставил фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедший в декабре 2015 года. Картина собрала $1 млрд за 12 дней.

Рецензию Муслима Камалова на фильм «Мстители: Война бесконечности» можно прочитать здесь>>>.

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