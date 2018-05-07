День радио отмечают в России 7 мая

09:09, 07 мая 2018, ПАИ

День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Как сообщает calend.ru, именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим Правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

День радио можно считать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков — радиолюбителей. Напомним, что 18 апреля во многих странах мира отмечается Всемирный день радиолюбителя, а 13 февраля - Всемирный день радио.