0
13:33
Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
12:43
Владимир Путин вступил в должность президента России
12:13
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России
11:54
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
10:32
Александр Котов: Возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества
10:21
Псков вошел топ-5 городов воинской славы у туристов в День Победы
09:26
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области
Еще новости
Общество

Умываться святой водой советует 7 мая народный календарь

Евсей — Овсы отсей наступил 7 мая по народному календарю. Как сообщает calend.ru, в христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них мученик Евсевий, живший в I веке; Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в IV веке.

В народе утверждали, что на Евсея всех «гнет к земле, а к людям пристает маета». Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

К 7 мая нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Существовали, однако, особые приметы: сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае: хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
07 мая 2018
Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
Владимир Путин вступил в должность президента России
07 мая 2018
Владимир Путин вступил в должность президента России
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России
07 мая 2018
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
07 мая 2018
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
Александр Котов: Возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества
07 мая 2018
Александр Котов: Возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества
Псков вошел топ-5 городов воинской славы у туристов в День Победы
07 мая 2018
Псков вошел топ-5 городов воинской славы у туристов в День Победы
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области
07 мая 2018
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)
06 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)

Идет загрузка...