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11 лет тюрьмы получил 51-летний петербуржец за убийство своей сожительницы в Гдовском районе

Гдовский районный суд признал виновным 51-летнего петербуржца в убийстве своей сожительницы и назначил ему 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 24 февраля 2017 мужчина на почве ревности нанес своей сожительнице не менее 139 ударов ногами, руками и металлической кочергой по различным частям тела. От полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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