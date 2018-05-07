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Общество

Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области

В Псковской области продолжается уличная акция «Улицы Героев», посвященная Дню Победы. Сегодня, 7 мая, волонтёры будут раздавать брошюру «Улицы Героев», выпущенную при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018, в Печорском, Куньинском, Усвятском, Псковском, Пустошкинском, Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Невельском, Плюсском, Палкинском, Локнянском, Бежаницком, Себежском, Великолукском, Новоржевском, Островском и Стругокрасненском районах, а также в Великих Луках.  

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

График проведения акции по раздаче буклетов 7 мая

Район

Дата, время и место проведения акции

 Печорский район

 7 мая,  11:00 – 13:00,  Печоры, площадь Победы

 Куньинский район

 7 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле  магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений

  Усвятский район

 7 мая, 12:00 – 14:00, Усвяты, Советская площадь

 Псковский район

 7 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра

 Псковский район

 7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Родина, автобусная остановка

 Псковский район

 7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка

 Псковский район

 7 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, площадка около Культурно-досугового центра

 Пустошкинский район

 7 мая, 11:00 – 13:00, Пустошка, улица Октябрьская

 Красногородский район

 7 мая,  Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)

 Опочецкий район

 7 мая, 14:00-16:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина  

 Пушкиногорский район

 7 мая, 16:00 – 18:00, Пушкинские Горы, улица Ленина  (площадка  у магазина «Магнит»)

 Невельский район

 7 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение

 Плюсский район

 7 мая, 9:30 – 11:30,  Плюсса, перекрёсток улиц Коммунальной и Ленина, деревни Заполье,  Посолодино,            Ляды

 Палкинский район

 7 мая, Палкино, главная площадь

 Локнянский район

 7 мая, Локня, улица Первомайская (у магазина «Пятерочка»)

 Бежаницкий район

 7 мая, 8:30-10:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 14, у здания нового Дома культуры

 Себежский район

 7 мая, 13:00 – 15:00, Себеж, улица 7 ноября, площадь Районного культурного центра

 Великолукский район

 7 мая, 15:00 - 17:00, посёлок Дубрава-1

 Великолукский район

 7 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино

 Новоржевский район

 7 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Германа, площадка около магазина «Пятерочка»

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00, площадь  Калинина (у центрального рынка)

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Рокоссовского (у театра)

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00, улица  Некрасова, дом 2 – площадь  Ленина (центральная аптека)

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24  (кафе «Кофейня»)

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)

 Великие Луки

 7 мая, 16:00 - 18:00,  Юбилейная площадь (плотина)

 Островский район

 7 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой

 Островский район

 7 мая, 12: 00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»

 Островский район

 7 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО

 Стругокрасненский район

 7 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>

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