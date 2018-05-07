Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области

09:26, 07 мая 2018, ПАИ

В Псковской области продолжается уличная акция «Улицы Героев», посвященная Дню Победы. Сегодня, 7 мая, волонтёры будут раздавать брошюру «Улицы Героев», выпущенную при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018, в Печорском, Куньинском, Усвятском, Псковском, Пустошкинском, Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Невельском, Плюсском, Палкинском, Локнянском, Бежаницком, Себежском, Великолукском, Новоржевском, Островском и Стругокрасненском районах, а также в Великих Луках.

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

График проведения акции по раздаче буклетов 7 мая

Район Дата, время и место проведения акции Печорский район 7 мая, 11:00 – 13:00, Печоры, площадь Победы Куньинский район 7 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений Усвятский район 7 мая, 12:00 – 14:00, Усвяты, Советская площадь Псковский район 7 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра Псковский район 7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Родина, автобусная остановка Псковский район 7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка Псковский район 7 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, площадка около Культурно-досугового центра Пустошкинский район 7 мая, 11:00 – 13:00, Пустошка, улица Октябрьская Красногородский район 7 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк) Опочецкий район 7 мая, 14:00-16:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина Пушкиногорский район 7 мая, 16:00 – 18:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у магазина «Магнит») Невельский район 7 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение Плюсский район 7 мая, 9:30 – 11:30, Плюсса, перекрёсток улиц Коммунальной и Ленина, деревни Заполье, Посолодино, Ляды Палкинский район 7 мая, Палкино, главная площадь Локнянский район 7 мая, Локня, улица Первомайская (у магазина «Пятерочка») Бежаницкий район 7 мая, 8:30-10:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 14, у здания нового Дома культуры Себежский район 7 мая, 13:00 – 15:00, Себеж, улица 7 ноября, площадь Районного культурного центра Великолукский район 7 мая, 15:00 - 17:00, посёлок Дубрава-1 Великолукский район 7 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино Новоржевский район 7 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Германа, площадка около магазина «Пятерочка» Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка) Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Рокоссовского (у театра) Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь Ленина (центральная аптека) Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня») Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин» Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка») Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6») Великие Луки 7 мая, 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина) Островский район 7 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой Островский район 7 мая, 12: 00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит» Островский район 7 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО Стругокрасненский район 7 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>