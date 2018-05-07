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Общество

Церемонию инаугурации Путина сократят по времени

В этом году, по сравнению с 2012, церемония вступления Владимира Путина в должность главы президента России будет сокращена по времени. Об этом сообщает газета «Известия».

«Президентом был избран действующий глава государства, а значит, в программе не будет моментов, связанных с передачей власти от одного человека к другому — например, передачи ядерного чемоданчика», — пояснила директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова.

Кроме того, из сценария удалили речь уходящего главы государства. Также сократится маршрут следования президента – в этот раз Владимиру Путину не придется переезжать из Дома Правительства в Кремль, как в 2012 году. Из рабочего корпуса глава государства сразу направится в Большой Кремлевский дворец.

Часовая трансляция сократится на 10 минут, прямой эфир начнётся в 12:00, его  будут вести «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. В целом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сценарий седьмой в истории России и четвертой для Владимира Путина инаугурации будет схож «с традиционной церемонией, которая существует».

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