Вредные продукты начнут маркировать в России летом

09:48, 07 мая 2018, ПАИ

Летом 2018 года в России начнётся добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». Как пишет газета «Известия», на упаковки будет нанесена цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров в продукте.

Специалисты Роспотребнадзора выделили продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки. Напитки предлагается маркировать тремя цветами, соответствующими норме содержания соли и сахара.

В ведомстве уверены, что подобная инициатива может снизить заболеваемость ожирением, диабетом второго типа. При этом рекомендации ведомства о маркировке не распространяются на несколько групп товаров.