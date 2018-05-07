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Общество

Вредные продукты начнут маркировать в России летом

Летом 2018 года в России начнётся добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». Как пишет газета «Известия», на упаковки будет нанесена цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров в продукте.

Специалисты Роспотребнадзора выделили продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки. Напитки предлагается маркировать тремя цветами, соответствующими норме содержания соли и сахара.

В ведомстве уверены, что подобная инициатива может снизить заболеваемость ожирением, диабетом второго типа.  При этом рекомендации ведомства о маркировке не распространяются на несколько групп товаров.

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