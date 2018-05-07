За нарушения в сфере закупок оштрафован сотрудник культурно-спортивного комплекса Новоржева

12:01, 07 мая 2018, ПАИ

Сотрудник культурно-спортивного комплекса Новоржева привлечен к административной ответственности за нарушения в сфере закупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс» несвоевременно предоставляет в управление федерального казначейства по Псковской области информацию о заключении контрактов. Так, вместо установленного законом трехдневного срока направления соответствующих сведений для проверки и размещения в дальнейшем в открытом доступе в единой информационной системе муниципальным заказчиком требующиеся процедуры выполнены только спустя месяц.

В этой связи прокурор района в отношении виновного должностного лица учреждения возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками). Материалы были направлены для рассмотрения в УФАС России по Псковской области, по решению которого должностное лицо оштрафовано на 10 тысяч рублей.