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Общество

Участие во Всероссийском дне приема предпринимателей примет псковская прокуратура

8 мая органы прокуратуры Псковской области примут участие во Всероссийском дне приема предпринимателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства. Приёмы будут идти с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00

Встреча с предпринимателями будет проводиться в кабинете дежурного прокурора в здании прокуратуры Псковской области по адресу: Псков, Плехановский посад, 6, а в городах и районных центрах области – по месту расположения соответствующих органов прокуратуры. Личный прием состоится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Мероприятие организовано проводится в соответствии с поручением Генерального прокурора России и в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации.

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