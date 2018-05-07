Участие во Всероссийском дне приема предпринимателей примет псковская прокуратура

10:14, 07 мая 2018, ПАИ

8 мая органы прокуратуры Псковской области примут участие во Всероссийском дне приема предпринимателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства. Приёмы будут идти с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00

Встреча с предпринимателями будет проводиться в кабинете дежурного прокурора в здании прокуратуры Псковской области по адресу: Псков, Плехановский посад, 6, а в городах и районных центрах области – по месту расположения соответствующих органов прокуратуры. Личный прием состоится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Мероприятие организовано проводится в соответствии с поручением Генерального прокурора России и в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации.