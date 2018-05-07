0
13:33
Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
12:43
Владимир Путин вступил в должность президента России
12:13
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России
11:54
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
10:32
Александр Котов: Возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества
10:21
Псков вошел топ-5 городов воинской славы у туристов в День Победы
09:26
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области
Еще новости
Общество

Псковская галерея «Дар» 7 мая отметит 5-летие

7 мая в Пскове художественная галерея «Дар» (улица Советская, дом 111) отпразднует своё 5-летие.  Торжество начнётся в 15:00. «Юбилей пройдет в камерной обстановке. Будет торжественная часть и чаепитие», - сообщили Псковскому агентству информации в галерее.

Отметим, что галерею «Дар» пять лет назад создал Виктор Яудземис.  За время состоялись  55 выставок живописи, графики, народных промыслов, детских работ, фотовыставок. Это творчество более 70 российских и зарубежных авторов.

Сейчас в галерее выставлены работы художника из Санкт-Петербурга Сергея Феденко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
07 мая 2018
Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
Владимир Путин вступил в должность президента России
07 мая 2018
Владимир Путин вступил в должность президента России
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России
07 мая 2018
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
07 мая 2018
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
Александр Котов: Возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества
07 мая 2018
Александр Котов: Возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества
Псков вошел топ-5 городов воинской славы у туристов в День Победы
07 мая 2018
Псков вошел топ-5 городов воинской славы у туристов в День Победы
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области
07 мая 2018
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 7 мая в Великих Луках и 18 районах Псковской области
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)
06 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)

Идет загрузка...