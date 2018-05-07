Псковская галерея «Дар» 7 мая отметит 5-летие

13:00, 07 мая 2018, ПАИ

7 мая в Пскове художественная галерея «Дар» (улица Советская, дом 111) отпразднует своё 5-летие. Торжество начнётся в 15:00. «Юбилей пройдет в камерной обстановке. Будет торжественная часть и чаепитие», - сообщили Псковскому агентству информации в галерее.

Отметим, что галерею «Дар» пять лет назад создал Виктор Яудземис. За время состоялись 55 выставок живописи, графики, народных промыслов, детских работ, фотовыставок. Это творчество более 70 российских и зарубежных авторов.

Сейчас в галерее выставлены работы художника из Санкт-Петербурга Сергея Феденко.