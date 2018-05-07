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Общество

Александр Котов: Возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов  от себя лично и от имени депутатов поздравил работников радио с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 7 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Александр Котов отметил, что сегодня невозможно представить  жизнь без мобильного телефона, радио, телевидения и интернета. «В основе современного технологического прогресса лежит гениальное изобретение русского учёного Александра Попова, положившего начало новой информационной эре человечества», - напомнил он.

«В День радио мы чествуем многочисленную команду специалистов, которые трудятся в сфере электронных средств коммуникации. Это настоящие профессионалы своего дела: работники радио и телевидения, связисты, почтовики. Ваш труд чрезвычайно востребован – возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества», - отметил спикер областного Собрания.

Он пожелал работникам радио здоровья, благополучия, успешной реализации всего задуманного и новых профессиональных достижений.

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