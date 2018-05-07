Владимир Путин поблагодарил российское Правительство за выполненную работу

10:57, 07 мая 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Правительства 6 мая поблагодарил их за работу и назвал ключевую задачу кабинета министров на ближайшие годы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу всех вас поблагодарить за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией. Прошедшие шесть лет были действительно насыщенными, наполненными новыми вызовами, неординарным событиями. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов. Все эти качества вы, безусловно, проявили. Работали достойно, как настоящая команда», - заявил глава государства.

Он также отметил, что действия Правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. «В целом экономика выходит на траекторию роста. При этом удалось не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией. Это важнейшее совместное достижение правительства и Центрального банка Российской Федерации, которое открывает возможности для дальнейшего развития, для запуска крупных инфраструктурных, промышленных проектов, а вместе с мерами по улучшению делового климата – для работы малого и среднего бизнеса», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, он особо отметил работу Правительства по интеграции Крыма и Севастополя в социально-экономическое пространство страны, оперативное решение проблем жителей региона.

«Важнейшим результатом считаю рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше. В целом наша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан», - подчеркнул президент РФ.

Напомним, что Правительство уйдет в отставку сегодня, 7 мая, сразу после инаугурации президента. Члены кабинета министров получат приставку «исполняющий обязанности» и продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава.