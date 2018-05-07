Чемпионат России по ориентированию среди инвалидов пройдет 11 мая в Пскове
11 мая в Пскове стартует Чемпионат России по ориентированию среди инвалидов (точное ориентирование). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В соревнованиях примут участие спортсмены из Алтайского край, Краснодарского края, Тюменской области, Свердловской области, Липецкой области, Нижегородской области, Ростовская область, Республики Карелии, городов Москвы, Санкт-Петербурга, а также Латвии и Эстонии.
На спортивные трассу выйдут Чемпионы Мира Павел Шматов (Липецкая область), Дмитрий Кучеренко (Ростовская область), призеры последнего Чемпионата Европы Дмитрий Докучаев (Московская область) и Наталья Салахова (Свердловская область).
Псковскую область представят Эдуард Огинский и депутат Псковского областного Собрания, мастер спорта России Марина Борисенкова, которая вернулась в большой спорт после небольшого перерыва.