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Общество

Чемпионат России по ориентированию среди инвалидов пройдет 11 мая в Пскове

11 мая в Пскове стартует Чемпионат России по ориентированию среди инвалидов (точное ориентирование). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Алтайского край, Краснодарского края, Тюменской области, Свердловской области, Липецкой области, Нижегородской области, Ростовская область, Республики Карелии, городов Москвы, Санкт-Петербурга, а также Латвии и Эстонии.

На спортивные трассу выйдут Чемпионы Мира Павел Шматов (Липецкая область), Дмитрий Кучеренко (Ростовская область), призеры последнего Чемпионата Европы Дмитрий Докучаев (Московская область) и Наталья Салахова (Свердловская область).

Псковскую область представят Эдуард Огинский и депутат Псковского областного Собрания, мастер спорта России Марина Борисенкова, которая вернулась в большой спорт после небольшого перерыва.

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