Факт продажи пива несовершеннолетнему выявили полицейские в Великих Луках

11:21, 07 мая 2018, ПАИ

Днем 4 мая в Великих Луках в магазине на Октябрьском проспекте был выявлен факт продажи пива 17-летнему подростку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. По данному факту проводится проверка.

УМВД России по Псковской области напоминает, что действующее федеральное законодательство, а именно статья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Данным законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 151.1. Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители подростка.

Помимо административной ответственности несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение.