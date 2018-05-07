В Кремле началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина

12:04, 07 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 7 мая в 12:00 в Андреевском зеле Большого Кремлёвского дворца началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. В Большой Кремлевский дворец Владимир Путин отправился из рабочего кабинета. Он прошёл по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где и будет принимать присягу.

Церемония инаугурации будет сокращена по времени и займет около 50 минут, так как президентом был избран действующий глава государства, а значит, в программе не будет моментов, связанных с передачей власти от одного человека к другому. Сама инаугурация Владимира Путина пройдет по уже устоявшемуся сценарию.

В обязательном порядке, предусмотренном Конституцией РФ, в инаугурации участвуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда РФ. Также на инаугурацию приглашены и доверенные лица Владимира Путина, и представители различных движений и организаций, которые помогали ему в его работе и во время выборной кампании.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин набрал 76,69% голосов. По итоговым данным Центральной избирательной комиссии РФ, за действующего президента проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.