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Общество

Памятник лётчикам-героям в Пыталовском районе привели в порядок единороссы

Накануне Дня Победы члены партии «Единая Россия» покрасили памятник погибшим лётчикам-героям в деревне Бороусы Пыталовского района и убрали прилегающую территорию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Более 10 лет Пыталовское местное отделение партии шефствует над этим памятником, производит покраску самого памятника, посадку цветов и благоустройство территории», - рассказал секретарь районного отделения «Единой России» Анатолий Бойцов.

Он также отметил, что каждый год 9 мая здесь проходит торжественный митинг, у памятника собираются ветераны войны и труженики тыла, родственники погибших героев.

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