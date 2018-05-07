Памятник лётчикам-героям в Пыталовском районе привели в порядок единороссы
Накануне Дня Победы члены партии «Единая Россия» покрасили памятник погибшим лётчикам-героям в деревне Бороусы Пыталовского района и убрали прилегающую территорию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
«Более 10 лет Пыталовское местное отделение партии шефствует над этим памятником, производит покраску самого памятника, посадку цветов и благоустройство территории», - рассказал секретарь районного отделения «Единой России» Анатолий Бойцов.
Он также отметил, что каждый год 9 мая здесь проходит торжественный митинг, у памятника собираются ветераны войны и труженики тыла, родственники погибших героев.