До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 мая

16:20, 07 мая 2018, ПАИ

8 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +18 до +23. Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.