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Общество

День открытых дверей пройдет 9 мая в Псковском музее-заповеднике

9 мая с 11:00 до 18:00  в Псковском государственном историко-архитектурном и художественном заповеднике пройдет День открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, псковичи и гости города в День Победы смогут бесплатно посетить историческую выставку «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

«Документальные свидетельства, фотографии и предметы военной эпохи, представленные в музее, рассказывают об одной из самых трагических и героических страниц в истории страны и Псковской области. Здесь собраны подлинные свидетельства об оккупации Псковского края, псковской православной миссии, узниках концлагерей, партизанской и подпольной борьбе с фашизмом, истории освобождения региона, местных участники войны и многом другом», - отметили в пресс-службе.

«Наша экспозиция постоянно обновляется. В этом году впервые на ней будут представлены награды, документы и фотографии военных лет из личного архива участника Великой Отечественной войны Евгения Александровича Тарасова. Также мы подготовили новый выставочный комплекс, посвященный деятельности псковского поисковика Юрия Васильевича Иванова», — рассказали в музее-заповеднике.

В рамках мероприятия также состоятся бесплатные экскурсионные программы.

Всего в честь Дня Победы в Псковской области пройдут более 470 мероприятий. Региональный оргкомитет по подготовке и проведению 73-й годовщины Великой Отечественной войны возглавляет врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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