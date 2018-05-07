Более 12 тысяч псковских ветеранов получат поздравления от президента

12:56, 07 мая 2018, ПАИ

В Псковской области в связи с празднованием 73-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками 12 тысяч 421 ветеран Великой Отечественной войны получит поздравления от президента РФ Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Отмечается, что отделение ПФР по Псковской области ведет региональный сегмент общегосударственной базы данных «Ветераны», в которой отражены сведения о ныне здравствующих ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, а также тружениках тыла, проживающих в регионе.

Согласно базе данных сегодня в Псковской области проживаю 354 участника Великой Отечественной войны, 164 инвалида Великой Отечественной войны, 5 тысяч 942 труженика тыла, которые после освобождения Псковской области (1944 год) приступили к восстановлению разрушенного хозяйства, работали в колхозах, 5 тысяч 577 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны, 317 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 38 инвалидов с детства, вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны, 29 человек, привлекавшихся Осоавиахимом и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.