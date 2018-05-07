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Общество

Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса

5 мая на базе Опочецкой гимназии имени первого русского шахматного мастера А. Д. Петрова прошло командное первенство Псковской области по шахматам, посвященное Дню Великой Победы. Главный приз — шахматы от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — выиграла команда Псковского педагогического комплекса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, от организаторов турнира все участники получили буклеты «Улицы Героев», которые напечатаны в рамках проекта «Команда 2018».

Всего в соревнованиях приняло участие 26 команд из разных районов и городов Псковской области. От имени врио губернатора Михаила Ведерникова спортивных успехов ребятам пожелал глава Опочецкого района Юрий Ильин. Он также поздравил всех с наступающим Днем Победы, отметив, что 9 мая — день, который навсегда вписан в героическую летопись нашей Родины.

Кроме того, в рамках первенства прошла викторина «Знать и помнить!», к которой ребята основательно готовились, изучая историю подвигов советского народа в годы ВОВ.

Как отмечают организаторы соревнований, цель турнира — патриотическое воспитание молодежи на примере героизма в Великой Отечественной войне, популяризация и развитие детско-юношеских шахмат на командной основе и выявление сильнейших команд и игроков для формирования сборной команды области.

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