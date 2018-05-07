Памятная почтовая марка выпущена к инаугурации Владимира Путина

11:47, 07 мая 2018, ПАИ

7 мая в почтовое обращение вышла почтовая марка, посвящённая инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России», на почтовой марке с надписью «7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность Президента Российской Федерации» изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля.

Почтовая марка размером 37х37 миллиметров, номиналом 22 рубля, изданная тиражом 252 тысячи экземпляров, поступила в продажу в отделения Почты России.

К выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий может поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях Почты России 101000 в Москве на улице Мясницкой, 26 и 190000 в Санкт-Петербурге на улице Почтамтской, 9.

Добавим, что на почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента РФ. Ее номинал был 15 рублей.

Напомним, что церемонии вступления в должность президента РФ Дмитрия Медведева также была посвящена памятная тематическая марка. Она была выпущена 7 мая 2008 года номиналом 7 рублей. На марке были изображены флаг и герб, а надпись гласила: «2 марта 2008 года Президентом Российской Федерации избран Дмитрий Медведев».