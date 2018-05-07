Первого участника предварительного голосования по выборам главы Опочецкого района зарегистрировала «Единая Россия»

13:16, 07 мая 2018, ПАИ

В предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на пост главы Опочецкого района будет участвовать первый заместитель Центра образования района, беспартийная Наталья Козлова. Соответствующее решение принял организационный комитет «Единой России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия», выдвижение участников предварительного голосования продлится до 8 мая.

Отбор кандидатов от партии на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.